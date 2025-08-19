Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Tur Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Tur Sahibi Tutuklandı

Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Tur Sahibi Tutuklandı
19.08.2025 21:53
Erzincan'da rafting etkinliğinde tacize uğradığını belirten kadın, tur sahibi tutuklandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında tacize uğradığını belirten kadının şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 2 kişiden tur sahibi tutuklandı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden dün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Bir vatandaşımızın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Konunun duyulması üzerine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tacize uğradığını belirten vatandaşımız ile iletişime geçerek konunun titizlikle takip edildiğini ve gelişmelerden de gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını şikayetçi vatandaşımıza belirtmişlerdir.

Bahsi geçen rafting etkinliğinde tacize uğradığını beyan eden vatandaşımızın adli makamlara yaptığı başvurusu Üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir."

Gözaltına alınan 2 kişi bugün Erzincan Adliyesine sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan tur sahibi M.A., tutuklanırken tur rehberi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur tarafın Avukatı Zübeyir Yıldırım yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin adalet arayışı sonuç vermeye başlamıştır. Şüphelinin tutuklanması önemli bir adımdır. Ancak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu davanın yalnızca müvekkilim için değil, benzer olaylara maruz kalan tüm kadınlar için emsal teşkil etmesini bekliyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Tur Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

20:53
SON DAKİKA: Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Tur Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
