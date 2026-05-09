Rafting Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti

09.05.2026 20:30
Cumayeri'nde rafting botunun devrilmesi sonucu kaybolan kadının cesedi Kocaali'de bulundu.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi neticesinde nehre düşen kadının Sakarya'nın Kocaali ilçesi bölgesinde cansız bedenine ulaşıldı.

Esentepe köyünde, rafting botunun devrilmesi neticesinde Cansu Engin Çamur (35), nehre düşerek kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde Çamur'un cansız bedeni Sakarya'nın Kocaali ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

