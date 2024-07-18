Rakibini nakavt etmesine rağmen diskalifiye olan boksör hakkını arıyor - Son Dakika
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Rakibini nakavt etmesine rağmen diskalifiye olan boksör hakkını arıyor

İstanbul'da düzenlenen U22 Boks Şampiyonasında Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı boksör İbrahim Kanan Jibneh, rakibini nakavt etmesine rağmen hakem tarafından diskalifiye edildi. Genç boksör, hakkının yenildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Antrenörü ve destekçileri de adaletin sağlanması için yetkililere başvuruda bulundu.

18.07.2024 15:53
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Rakibini nakavt etmesine rağmen diskalifiye olan boksör hakkını arıyor

İSTANBUL - İstanbul'da U22 Boks Şampiyonasında ringe çıkan Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı boksör İbrahim Kanan Jibneh, rakibini nakavt etmesine rağmen hakem tarafından diskalifiye edildi. Turnuvada elenen genç boksör hakkının yenildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

İstanbul'da, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 14 Temmuz tarihinde düzenlenen U22 İstanbul Boks Şampiyonasında mücadele eden Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı boksör İbrahim Kanan Jibneh, rakibi Sefa Koca ile dövüşmek için ringe çıktı. İddiaya göre Jibneh, rakibini nakavt etmesine rağmen orta hakem Nazan Savaş ve başhakem Ahmet Ali Şimşek, avuç içini kullandığını belirterek Jibneh'i maçtan diskalifiye etti. Rakibini nakavt etmesine rağmen diskalifiye olan genç boksör hakkının yenildiğini belirtti.

Boksör İbrahim Kanan Jibneh,"Ben inanıyorum ki Spor Bakanım ve Federasyon Başkanım hakkımı iade edeceklerdir. Biz sürekli bunu yaşıyoruz, bir sürü arkadaşım boks hayatını bitirdi haksızlıktan dolayı. Benim hakkımı Federasyon Başkanı ve Spor Bakanlığının vereceklerine inanıyorum. Türk bayrağını dünyada dalgalandıracağım, bu fırsatı verirlerse Türk'ün gücünü dünyaya göstereceğim İnşallah" dedi.

"Dünyada İbrahim'in Türk bayrağını dalgalandıracağına inanıyorum"

Boksör İbrahim Kanan Jibneh'in antrenörü milli boksör Elif Nur Turhan'ın babası Arif Turhan, "Ayın 14'ünde yapılan İstanbul U22 boks şampiyonasında yapılan haksızlığı herkes gördü. Zaten bu haksızlık ilk değil, daha önceki boksörlere de yapılmış. Çok şikayet var bu hakemlerden. Bu hakemlerin soruşturulması gerektiğine inanıyorum. Spor Bakanımız Osman bey ve federasyon başkanımız Eyüp Özgeç'in konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. İbrahim'in de hakkının geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü İbrahim gerçekten dünya şampiyonu olabilecek bir boksör. Aslan gibi çocuk yumrukları çok sert. 3 yumrukta nakavt ediyor. Dünyada İbrahim'in Türk bayrağını dalgalandıracağına inanıyorum. İbrahim ilk vurdu zaten rakibi yere düştü sonra hakem devam ettirmek istedi. İbrahim'e de ceza puanı verdi onu anlamadık zaten ne olduğunu. Ondan sonra da tekrar devam ettirince bu sefer sol kroşe yiyince çocuk bayıldı. İbrahim yine kenarda duruyordu sonra doktoru bekledik, orada çocuk baygın yattı. Doktor geldi sonra bize geldiler dediler ki 'İbrahim diskalifiye oldu.' Sen kafana göre böyle bir şey yapamazsın senin orada görevin galip geleni seçeceksin. Bayrağımızı temsil edecek olan en güçlü ve kazanan hangisiyse onu seçeceksin ki yarın dışarıda maç yaptığımızda yenilmeyelim. 300 milyon Türk'ün başını önüne eğdiremezsin. Öyle bir hakkın yok senin. O konuyla ilgili biz de federasyon başkanımızdan ve spor bakanımızdan özellikle maçın seyredilmesini ve İbrahim'in hakkının verilmesini istiyoruz. Çünkü bu bir şampiyonluk. Bir şampiyonun hakkını yemesinler. Konu ile ilgili hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet savcılarının da bu konuyla ilgileneceğini düşünüyoruz. Artık bundan sonrasına adalet bakacak. Türkiye'nin, Türk milletinin Türk bayrağının hakkını Cumhuriyet savcıları savunacak" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Suriye, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rakibini nakavt etmesine rağmen diskalifiye olan boksör hakkını arıyor - Son Dakika

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