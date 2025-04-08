Ramazan Bayramı'nda 74 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Ramazan Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 74 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 258 trafik kazasında 74 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık, TBMM'ye sunacağız"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen 6 bin 258 yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazasında 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 199 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. 19 bin kilometreden fazla yol denetimi gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, "26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık. Amacımız çok netti, 'Tek bir canımızı dahi trafik kazasında kaybetmeyelim.' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar. Bu süre zarfında 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 kilometrelik yolu denetledik" dedi.

"590 binden fazla sürücüye cezai işlem uygulandı"

Denetimlerde 593 bin sürücüye cezai işlem uyguladıklarını aktaran Bakan Yerlikaya, "Bin 271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Dron ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık. Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayımızı yüzde 30,6 artırdık ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, 'eksiklikleri giderilinceye kadar' trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu" ifadelerine yer verdi.

"Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı"

Meydana gelen kazalarda geçen yıla oranla azalma olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı" diye konuştu.

"74 canımızın 44'ünü 'aşırı hızdan' kaybettik"

Kazalarda en çok ölümün aşırı hız sebebiyle yaşandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "6 bin 268 kazanın yüzde 41'i 'hız ihlalinden' kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü 'aşırı hızdan' kaybettik. Diğer sebepler arasında ise; 'geçiş önceliği ihlali', 'arkadan çarpma', 'şerit ihlali', 'dönüş kuralları' ve 'kırmızı ışıkta geçmek' gibi temel trafik kurallarına uymamak var. Bayram tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarının yüzde 45'i, saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da yüzde 44,6'sı yine aynı saat diliminde yaşandı" şeklinde konuştu.

"Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık"

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 32 maddelik değişiklik için hazırlanan kanun taslağını yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını dile getiren Bakan Yerlikaya "Bakanlık olarak, trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız" dedi.