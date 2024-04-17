Ramazan Bayramı Tatilinde 2 Bin 101 Yabancı Uyruklu Yurda Kaçak Yollarla Girdi - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Tatilinde 2 Bin 101 Yabancı Uyruklu Yurda Kaçak Yollarla Girdi

Ramazan Bayramı Tatilinde 2 Bin 101 Yabancı Uyruklu Yurda Kaçak Yollarla Girdi

6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince 30 büyük ilde gerçekleştirilen denetimlerde, mobil göç araçlarıyla kontrol edilen 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamalarında, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini ve 2 bin 101 kişinin düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

17.04.2024 17:25
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6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili çerçevesinde, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla denetlenen 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'nin yurda kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatili boyunca valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ramazan Bayramı Tatilinde 2 Bin 101 Yabancı Uyruklu Yurda Kaçak Yollarla Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı Tatilinde 2 Bin 101 Yabancı Uyruklu Yurda Kaçak Yollarla Girdi - Son Dakika
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