Gaziantep\'te tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3\'er gün süreyle kapatıldı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırın ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan, 2'si yerel 3 zincir market 3'er gün süreyle kapatıldı.

Gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, hijyen standartları, iş yeri ruhsatları ve genel ürün kalitesi titizlikle incelendi. Özellikle gıda satışı yapan işletmelerde, Ramazan ayı dolayısıyla artan yoğunluk da göz önünde bulundurularak detaylı kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri, kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem uyguladı.

Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerini ilçe genelinde aralıksız sürdürmeye devam edecek. - GAZİANTEP