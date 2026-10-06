Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporunda ihmaller zinciri ortaya çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda, Zeyrek’in olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi. Raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

OLAYIN ARKASINDA İHMALLER ZİNCİRİ VAR

Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararı doğrultusunda hazırlanan raporda, ölümün tek bir arızadan kaynaklanmadığı değerlendirmesine yer verildi. Çeşitli kişi, şirket ve kurumların proje, yapım, montaj, bakım ve denetim süreçlerindeki eksikliklerinin birbiriyle birleşerek olayın meydana gelmesine neden olduğu belirtildi.

KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMIYORDU

Bilirkişi incelemesinde, havuz ile makine odasının orijinal projede yer almadığı, elektrik tesisatı ve topraklama projesinin de hazırlanmadığı tespit edildi. Makine odasındaki kaçak akım rölesinin çalışmadığı, elektrik kaçağının ise havuz pompasının motorundan kaynaklandığı belirlendi.

Raporda, motor üzerinde yapılan bakım ve tamiratlar sırasında su geçirmezlik özelliğinin bozulduğu, motorun ise zemine sabitlenmeyen plastik bir sehpa üzerine yerleştirildiği kaydedildi.

TOPRAKLAMA YAPILSAYDI GERİLİM 6 VOLT OLACAKTI

Elektrik kaçağı nedeniyle makine odasına girişte bulunan metal merdiven ile toprak arasında 67 volt gerilim oluştuğu belirlendi. Bilirkişi heyeti, gerekli topraklama sisteminin kurulmuş olması halinde bu gerilimin yaklaşık 6 volt seviyesinde kalacağını ve Zeyrek açısından hayati tehlikenin oluşmayacağını değerlendirdi.

4 KİŞİ ASLİ, 9 KİŞİ TALİ KUSURLU

Raporda Naim Baltaoğlu, Hakan Akgüneş, Metin Gündercan ve Halim İşli asli kusurlu bulundu.

Asım Özdamar, Eyüp Keklik, Rezan Akay, Hilmi Şener, Mustafa Çetin, Murat Sönmez, Ömer Taşçı, Yalçın Öztaş ve Ahmet Severcan ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

Murat Ergüzel, Hakan Akgöl ve Hüseyin Erarslan hakkında ise olayın meydana gelmesinde herhangi bir kusur bulunmadığı kanaatine varıldı.

FERDİ ZEYREK İÇİN AÇIK KUSURSUZLUK TESPİTİ

Bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek’in olayda kusurunun bulunmadığı açıkça ifade edildi. Zeyrek’in kendi evindeki havuzun makine odasında yaşamını tehdit edecek düzeyde elektrik kaçağı bulunduğunu önceden öngörmesinin beklenemeyeceği belirtildi.

Raporda ayrıca havuzun, makine odasının ve elektrik tesisatının projelendirilmesi, yapımı ve denetimiyle ilgili resmi belgelerde Zeyrek’e ait herhangi bir imza veya onay bulunmadığı vurgulandı.

DAVA 9 EKİM’DE GÖRÜLECEK

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin dava Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim Cuma günü görülecek.