Rasim Ozan Kütahyalı\'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddia sonrasında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesinde "Gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecanla suça konu paylaşımı yaptım" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasına ilişkin hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gözaltına alınan Kütahyalı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından getirildiği Bolu Adliyesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Kütahyalı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri talep edildi. SEGBİS aracılığıyla Ankara'da nöbetçi hakimlikte ifade veren Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kütahyalı'nın savcılığa verdiği ifade özetle şöyle; "Gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecanla paylaşımı yaptım. Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecanla suça konu paylaşımı yaptım.

Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım.

Hatta tüm bunlara ilaveten sayın adalet bakanının benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum."