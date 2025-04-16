CHP\'ye \'kayyum\' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı\'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.

KÜTAHYALI'YA TEPKİ: BUNUN BİR BEDELİ OLMALI

Söz konusu gelişmenin ardından Kütahyalı'ya birçok kesimden ardı ardına tepkiler geldi. Tepki gösteren isimlerden biri olan hukukçu Ali Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınıp tutuklanması gerekir. Bir insan bu kadar sorumsuz olamaz. Bunun bir bedeli olmalı." dedi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."