CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir - Son Dakika
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CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir

CHP\'ye \'kayyum\' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı\'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir

Hukukçu Ali Aktaş, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasının ardından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Aktaş, "Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınıp tutuklanması gerekir. Bir insan bu kadar sorumsuz olamaz. Bunun bir bedeli olmalı" dedi.

16.04.2025 22:55
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 kapsamında, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" suçlamasından açıldığı ifade edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir

KÜTAHYALI'YA TEPKİ: BUNUN BİR BEDELİ OLMALI

Söz konusu gelişmenin ardından Kütahyalı'ya birçok kesimden ardı ardına tepkiler geldi. Tepki gösteren isimlerden biri olan hukukçu Ali Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınıp tutuklanması gerekir. Bir insan bu kadar sorumsuz olamaz. Bunun bir bedeli olmalı." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü. Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir
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Son Dakika 3.Sayfa CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Behzat:
    bu adamın ruh sağlığı bozuk Nagehandan sonra iyice sapıttı. 123 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    İnsanlar ne zaman bunu izlemeyi bırakınca çirkef yalan haber yapıp kendini hatırlatıyor..saçma sapan birisi 100 3 Yanıtla
  • Ebuturap:
    yav bi insan hiçmi sevilmez kendi savunduğu siyasi taraf bile sevmiyor gs lidir ordada sevilmiyor evlat olsa sevilmez denilen bu işte 99 3 Yanıtla
  • nesha512:
    AKP nin uyduruk anonscularından bıktık.chp ye kayyum atanırlar Türkiye ayağa kalkar. 55 17 Yanıtla
    ayd12345:
    Yiyor mu …Hodri meydan…Öyle diyordu ya Ekrem…!!!! 1 5
    Murat gelmez:
    Hodri meydan ozaman seyret kayyum gelsinde görelim Denizli hazir 0 5
  • Salih Özel:
    bu adam için yazılacak çok şey var ki akparti tröllü olduğu belli karşı taraf olsa şuan gözaltına alınırdı 40 4 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Alınırmı ???? alınmaz arkası çok kuvetli daha evelde medya yasağı gelmişti ama ne hikmetse o Tv de devam ediyor hala 40 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    aşın kesin sakın cezası neyse o 35 6 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Adam hayvaaan,eşgal bile aynı. 35 2 Yanıtla
    ayd12345:
    Önünden ye … 0 3
    Murat gelmez:
    Ayd kopekligi birak 0 0
  • 2495azizz:
    Eşeğin Önde Gideni dedikleri bu olsa gerek. 31 2 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Malum bankaya borcunu ödediniz mi hacı abi 26 1 Yanıtla
    ayd12345:
    Ekrem bir ödesin çaldıklarını,O da öder elbet… 1 3
    Murat gelmez:
    Ayakkabı kutusuna ne dedi ..ayd ..hırsız orada senin tasmasini tasidigin kişiler ya hani bırak ayakciligi klavye sovalyelegini 0 1
  • hüseyin güner:
    Beyaz futbol a sarhoş geliyor 14 0 Yanıtla
  • 205622:
    bu zat herşeyden bilgisi olduguna inanan bir sarlatan 14 0 Yanıtla
  • nesha512:
    yooo tutuklanmasin Akp yi asagiya çekmeye devam etsin. 11 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    sokak köpekleri bu ülkeye daha faydalı bu o çocuğundan 11 0 Yanıtla
  • 67yy4319:
    herbokolog 10 0 Yanıtla
  • 19971997:
    rok olacagi soylemiş.. hirsizlikmi yapmiş...diplomasida var 2 7 Yanıtla
  • Serkan Uçar:
    Bu khpe evldnın yüzünden borsada etkilendi 7 1 Yanıtla
  • 196761Ts:
    Ben anlamadım Bu Şahıs Spor yorumcusumu Magazincimi Ne olduğu belirsiz 5 1 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Bu Rasim malın önde gideni .. 2 1 Yanıtla
  • Adnan:
    Ali koç un sorularına cevap versin önce Bank Asya'dan ne kredisi kullanmış kim olduğunu aöıklasın 2 1 Yanıtla
  • Tufan:
    tarafsız yorum sizde yaptirmiyosunuz son dakika 1 1 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Konuşmasına akp izin veriyor değilse Kütahyali kim yahu..iktidara birşey demedigi surerce devam...akp de rutin bu işler adam kayırma hat safada lakin akp seçimi kaybettimi ona guvenrnlerin sonunu sonunda göreceğiz..hepsi toz..olacak... 0 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Bu çakalı kim koruyor hadsiz ikili yaratmak için çabalıyor ayın içeri bunu mahsum gazetecileri sebepsiz yerde içiri attınız bu niye dışarıda 1 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bunun gibileri de haber yapıyon uz yaa 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'ye 'kayyum' iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Tutuklanması gerekir - Son Dakika
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