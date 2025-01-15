Reçeteli İlaç Satışı: Baba-Oğul Yakalandı

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Reçeteyle ilaç alıp daha sonra satan baba-oğul yakalandı

Baba ve oğlunun deposunda 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi

ADANA - Adana'da reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp daha sonra satan baba ve oğlu yakalandı. 145 bin 520 kutu ilaç ele geçilirken baba ve oğlu suçu birbirinin üzerine attı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, S.C. ve oğlu O.C.'nin reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp sattığını belirledi. Bunun üzerine polis çalışma başlattı. Polis yapılan çalışma sonrası şüphelilerin ilaçları sakladığı deponun yerini tespit etti. Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan depoya yapılan baskında ağrı kesici, antibiyotik ve serum gibi ilaçların bulunduğu 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba S.C. ifadesinde, "Bana ait değil depo, ilaçlar oğluma ait" derken oğlu O.C.'de "Babam yalan söylüyor, ilaçlar bana ait değil" dediği öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.