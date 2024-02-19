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Redkitler çetesinin 22 şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanan Redkitler çetesi isimli silahlı suç örgütünün 22 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Redkitler çetesi isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Redkitler suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri ayrıca örgüt lideri olan F.D.'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri C.G.'ye 2023 Ağustos ayında Bağcılar'da silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenmişti. Örgütün 2024 Ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İ.G.'ye yönelik gerçekleştirilen ve Ş. K.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı eylemlerinde de bulunduğu, 22 adet örgüt eylemi ve 54 adet ruhsatsız silah bulundurma eylemleri soruşturma kapsamında tespit edilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Redkitler çetesi silahlı suç örgütüne yapılan operasyonla 3'ü yurt dışında bulunan ve cezaevinde olduğu tespit edilenler dahil toplamda 61 şüpheliden, 31'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 31 şüpheliden 1'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, savcılıkta hazır edilen 30 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 22 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma ise sürüyor.