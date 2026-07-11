Refahiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Refahiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Refahiye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
11.07.2026 15:59
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunda Refahiye ilçesine bağlı Bulak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan 17 yaşındaki Mert Efe A. olay yerinde yaşamını yitirirken, İshak A., Emine A. ve Metin A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, vatandaşlar ile ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla önce Refahiye Devlet Hastanesi'ne, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Refahiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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