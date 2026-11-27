Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kilo 600 gram kubar esrar ile 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar çerçevesinde Refahiye ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, 15'e 12 metrelik oda içerisinde kurulu iklimlendirme sistemi ve ekipmanları, 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) tutuklanarak cezaevine gönderilen 3 şüpheli, operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.