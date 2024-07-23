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Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobillere çarptı: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır- Şanlıurfa yolu Kantar Köprülü Kavşağı'nda 21 AN 360 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen 33 NPR 34 ve 21 AEK 652 plakalı otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.