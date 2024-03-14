Reina gece kulübünün işletmecisi hakkında iflas kararı verildi

2017 yılında 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina gece kulübünün işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Ünlü gece kulübü Reina'da 2017 yılında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı. Olay sırasında mekanın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketiydi. Antik Turizm şirketinin işçilik alacaklarıyla ilgili 3 milyon liraya yakın bir borcu bulunuyordu.
Borçların tahsil edilmesi için işçilerin avukatı tarafından dava açıldı. Dava süresince işçilerin alacakları tahsil edilmedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 11 Mart Pazartesi günü görülen davanın 6. duruşmasında davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek kararını açıkladı.
Davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatı duruşmadaki beyanında, "Eğer reddi hakim talebimiz red olunacaksa, önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, davalı iyi niyetle borçlarını ödemektedir. Kesinleşen dosyaya ödemiştir. İflasını gerektirecek bir sebep yoktur. Dosyayı ödemeye hazırız, gerekçeleri kararların birçoğu tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bir dosya istinaftadır. Gerekçeli kararlar tebliğ olunduğu taktirde de gerekenler yapılacaktır" dedi.
Ünlü gece kulübü Reina'nın işletmeciliğini yapan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kararını açıklayan İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.
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