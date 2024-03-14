Reina gece kulübünün işletmecisi hakkında iflas kararı verildi

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2017 yılında 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina gece kulübünün işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

3 MİLYON LİRAYA YAKIN BORCU BULUNUYORDU

Ünlü gece kulübü Reina'da 2017 yılında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı. Olay sırasında mekanın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketiydi. Antik Turizm şirketinin işçilik alacaklarıyla ilgili 3 milyon liraya yakın bir borcu bulunuyordu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Borçların tahsil edilmesi için işçilerin avukatı tarafından dava açıldı. Dava süresince işçilerin alacakları tahsil edilmedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 11 Mart Pazartesi günü görülen davanın 6. duruşmasında davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek kararını açıkladı.

"İFLASINI GEREKTİRECEK BİR SEBEP YOKTUR"

Davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatı duruşmadaki beyanında, "Eğer reddi hakim talebimiz red olunacaksa, önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, davalı iyi niyetle borçlarını ödemektedir. Kesinleşen dosyaya ödemiştir. İflasını gerektirecek bir sebep yoktur. Dosyayı ödemeye hazırız, gerekçeleri kararların birçoğu tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bir dosya istinaftadır. Gerekçeli kararlar tebliğ olunduğu taktirde de gerekenler yapılacaktır" dedi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

Ünlü gece kulübü Reina'nın işletmeciliğini yapan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kararını açıklayan İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.