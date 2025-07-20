Rekor Kokain Yakalama: 206 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Rekor Kokain Yakalama: 206 Kilo Ele Geçirildi

Rekor Kokain Yakalama: 206 Kilo Ele Geçirildi
20.07.2025 17:23
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Bulgaristan'da diplomatik plakalı araçta 206 kilo kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen "Orient Ekspres" operasyonunda diplomatik plakalı lüks bir araçta 206 kilo kokain ele geçirildi.

Belçika'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan aracın sürücüsünün Bulgar vatandaşı olduğu, araçta ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı diplomatik pasaport sahibi bir kişi ile Belçika vatandaşı bir kadının da bulunduğu bildirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon leva (yaklaşık 550 milyon TL) olduğu açıklandı. Ele geçirilen kokain miktarı, Bulgaristan kara sınırlarında bugüne kadar yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Rekor yakalama: 205.9 kilo kokain

Önceki gün lüks bir Land Rover marka araç Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na ulaştı. Risk analizine göre seçilen araçta yapılan detaylı aramada, gümrük köpeği "Raya" dört bavula ve bir yolcu koltuğunun arkasına tepki verdi. Bavulların X-ray taramasında olağandışı yoğunluklar fark edilmesi üzerine açılan valizlerde toplam 179 paket halinde 205 kilo 940 gram kokain bulundu.

Üç kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki Bulgar vatandaşı D.H., diplomatik pasaport sahibi 40 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Zh.M. ve 54 yaşındaki Belçika vatandaşı D.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, Bulgaristan'dan Türkiye'ye, yüksek riskli uyuşturucuyu gerekli izinleri almadan geçirmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Zanlılar, savcının emriyle 72 saatliğine gözaltına alındı.

Bakanlar basın toplantısıyla duyurdu

Operasyonun detayları, Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova ve İçişleri Bakanı Daniel Mitov başta olmak üzere üst düzey yetkililerin katıldığı basın toplantısında açıklandı. Petkova, "Kurumlar arasında koordinasyon sağlandığında Bulgaristan'ın AB sınırlarını nasıl koruduğu ortadadır" derken, İçişleri Bakanı Mitov ise, "Bu tamamen Bulgaristan'ın kendi operasyonudur" dedi.

100'den fazla görevli izledi

Gümrük Dairesi Başkanı Georgi Dimov, operasyonun Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçen 10 bini aşkın araç arasından seçilen bu özel araca yönelik 100'den fazla görevlinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini söyledi. Aracın Sırbistan sınırından itibaren izlendiği de belirtildi.

Diplomatik dokunulmazlık zırhı delindi

Operasyonda dikkat çeken detaylardan biri de diplomatik plaka ve diplomatik pasaport taşıyan kişilerin bu uluslararası uyuşturucu sevkiyatında aktif rol alması oldu. Bulgar yetkililer, uluslararası hukuka uygun şekilde süreci takip ettiklerini ve gerekirse ilgili ülkelerin dışişleriyle temasa geçileceğini bildirdi.

Soruşturma devam ediyor

Haskovo Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, operasyona katkı sağlayan tüm kurumlardan yeni bilgi akışı bekleniyor. Bulgaristan kamuoyunda ise olayın diplomatik krize dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rekor Kokain Yakalama: 206 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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