Restoran Tartışması: Aşçı Bıçaklandı

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Fatih'te Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterinin bir şeyler yediği restoranda hesabı ödemeden gitmek istemesi iddiası üzerine restoranın aşçısı tarafından tartışma sırasında bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli aşçının 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Fatih'te 21 Kasım 2024'de Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar'ın bir şeyler yediği restoranda hesabı ödemeden gitmek istemesi iddiası üzerine restoranın aşçısı tarafından aralarında çıkan tartışmada bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Chalak Sabah Omar 'müşteki', Fikret Demir ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Bir şeyler yedikten sonra hesabı ödemek istemediği için tartışma başladı

Hazırlanan iddianamede olay günü müşteki Omar'ın, aşçı olan şüpheli Demir'in çalıştığı restorana gittiği, burada bir şeyler yedikten sonra hesabı ödemek istemediği ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

Peşinden giderek bıçakladığı ifade edildi

Müşteki Omar'ın restorandan yediği yiyeceklerin ödemesini yapmadan ayrıldığının belirtildiği iddianamede, bunun üzerine şüpheli Demir'in Omar'ın peşinden gittiği, cadde üzerine Omar'ı bıçakladığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

1 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fikret Demir'in 'silahla basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL