Restoran Tartışmasında Tüfekle Cinayet - Son Dakika
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Restoran Tartışmasında Tüfekle Cinayet

07.07.2026 16:13
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Menteşe'de Halil Korkut, akrabası Coşkun Karataş tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde restoranda çıkan tartışmada akrabası olduğu öğrenilen Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Karataş ile akrabası Halil Korkut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Karataş'ın yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş ettiği iddia edildi. Ağır yaralanan Halil Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Coşkun Karataş'ı gece saat 02.00 sıralarında Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti olduğu değerlendirilen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarılacağı mahkemenin vereceği karar bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Coşkun Karataş, 3. Sayfa, Güvenlik, Menteşe, Cinayet, Korkut, Muğla, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Restoran Tartışmasında Tüfekle Cinayet - Son Dakika

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