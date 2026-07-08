Restoranda Akrabasını Vuran Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde restoranda çıkan tartışmada akrabası olduğu öğrenilen Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Coşkun Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Karataş ile akrabası Halil Korkut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Karataş'ın yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Ağır yaralanan Halil Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Coşkun Karataş'ı gece saat 02.00 sıralarında Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti olduğu değerlendirilen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Coşkun Karataş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA