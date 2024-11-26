Restoranda Eski Eşini Öldüren Zanlıya Müebbet İsteniyor - Son Dakika
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Restoranda Eski Eşini Öldüren Zanlıya Müebbet İsteniyor

Kocaeli'de eski eşi Ajda Yatar'ı öldüren Vahyettin P. hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

26.11.2024 16:55
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Eski eşini restoranda öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

Ajda'yı yemek yediği sırada öldüren zanlı: "Savunma yapmayacağım"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi Ajda Yatar'ı restoranda yemek yediği sırada tabanca ile ateş ederek öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık, cinayete ilişkin susma hakkını kullanırken, kızının dayısı tarafından istismara uğradığını iddia ederek, bu dosyanın çözüme kavuşmasının ardından savunma yapacağını belirtti. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 22 Kasım 2023'de Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile kafasından 4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden 2 Kasım 2023'de boşanmıştı. Olay sonrasında kayıplara karışan Vahyettin P., yakalanarak cezaevine gönderildi.

İddianame kabul edildi

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanığın "Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sanık Vahyettin P'nin Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan savunması yer aldı.

"Tutuklu bulunduğum suça ilişkin herhangi bir savunma yapmayacağım"

Savunmasında cinayete ilişkin susma hakkını kullanacağını söyleyen Vahyettin P., "Çocuğum öz dayısı tarafından istismara uğramıştır. Bununla ilgili yaklaşık 1 sene önce Körfez Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum. Ancak bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Tutuklu bulunduğum soruşturma konusu suçtan sonra bu dosyamın kapatılmaya çalışıldığını öğrendim. Öncelikle kızımla ilgili istismara ilişkin dosyanın çözülmesi gerekmektedir. Bu dosya çözüldükten sonra herhangi bir mesele kalmayacaktır. Tutuklu bulunduğum suça ilişkin herhangi bir savunma yapmayacağım. Öncelikle o dosyanın neticelendirilmesini talep ediyorum. Benim kız çocuğum bu olay sebebiyle bir sürü ilaç kullanıyor. Pedagog eşliğinde takibi yapılıyor. O dosya çözümlendikten sonra ben de detaylı olarak savunmamı yapacağım. Tahliyemi talep ediyorum" iddialarında bulundu.

"Bizi takip etmeden bulması mümkün değildi"

İddianamede, olay günü restoranda Ajda Yatar'ın yanında bulunan tanık Melek E'nin ifadelerine de yer verildi. Melek E., "Ajda ile 1 yıldır samimi olarak görüşüyoruz. Ajda bana Vahyettin'in kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini söylüyordu. Olay günü sabah birlikte sınava girdikten sonra yemeğe gittik. Vahyettin olay yerine gelerek 4 el ateş etti. Bizi takip etmeden bulması mümkün değildi" şeklinde konuştu.

"Vahyettin, sürekli kızımı takip edip mesaj atarak taciz ediyordu"

Ajda'nın babası Haydar Yatar ise "Kızım sürekli eşinden şiddet gördüğünü, Vahyettin'in zorla kızını intihara yönlendirdiğini ve darp ettiğini söylüyordu. Ajda, kızının gördüğü şiddete dayanamadığı için hem benim evime hem de kadın sığınma evine gitti. Kızım olaydan 20 gün önce boşanmıştı. Vahyettin, sürekli kızımı takip edip mesaj atarak taciz ediyordu. Vahyettin'den şikayetçiyim" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Restoranda Eski Eşini Öldüren Zanlıya Müebbet İsteniyor - Son Dakika

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