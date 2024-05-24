Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı.
Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına kedi sıkıştı. Kedinin miyavlaması duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kediyi, sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi sağlık kontrolünden sonra yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
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