Reyhanlı\'da Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir Küme Evler Mahallesi'ndeki KYK yurdunda, yavru bir kedi gider borusuna sıkıştı. Kedi sesi geldiğini fark eden yurt görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kediye müdahale ederek onu sıkıştığı yerden kurtardı. - HATAY