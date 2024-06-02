Reyhanlı\'da intihar etmek isteyen kadın itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde intihar etmek için 2 katlı binanın damına çıkan kadını itfaiye ekipleri yakaladı. İtfaiye ekiplerinin kadını yakaladığı heyecan dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi, Büyüksu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Evin damına çıkarak intihar etmek isteyen kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, kararından vazgeçmedi. Durum üzerine kadın, itfaiye ekipleri tarafından intihar edeceği esnada yakalandı. Bu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY