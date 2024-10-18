Reyhanlı\'da iş yeri alevlere teslim oldu

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Hatay'da alevlere teslim olan iş yerindeki yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle'de Şehit Arda Güder Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi, alevlerin çevreye sıçramasının önüne geçti. Ekipler tarafından ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY