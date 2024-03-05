Reyhanlı'da Kaybolan Kişi İçin Umutlu Bekleyiş - Son Dakika
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Reyhanlı'da Kaybolan Kişi İçin Umutlu Bekleyiş

Reyhanlı\'da Kaybolan Kişi İçin Umutlu Bekleyiş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa İşler'den 10 gündür haber alamayan yakınları, umutla gelecek haberi bekliyor. İşler'in evden ayrıldığı gün yanında cep telefonu ve para olmadığı belirtilirken, ailesi tarafından fotoğraflarının her yerde paylaşılması istendi.

05.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa İşler'den 10 gündür haber alamayan yakınları, umutla gelecek haberi bekliyor.

Reyhanlı'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası 39 yaşındaki Mustafa İşler, 6 Şubat depreminde iş yerini kaybetti. Asrın felaketi sonrası borçları nedeniyle de zor günler geçiren İşler, hurda toplamak için 24 Şubat Cumartesi günü evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yanına cep telefonu ve para almayan Mustafa İşler'den haber alamayan yakınları, gelecek güzel haberi bekliyor.

"Benden 7 gün haber alamazsanız fotoğraflarımı her yerde paylaşın"

Kardeşinin yanına para ve cüzdan almadan evden ayrıldığını belirten 45 yaşındaki Cemile Eğer, "24 Şubat Cumartesi günü sabah her zamanki gibi işe gitmiş. Yanında sadece 100 TL parası vardı. Kardeşimi bulmak için Kıbrıs'tan geldim. Sokak sokak aradım. Bütün köyü aradım. Sordum soruşturdum. 2 gün önce yoldan 500 metre uzaklıkta tarla içerisinde motoru bulundu. Kaybolmadan bir hafta önce ablasına 'ben 7 gün içerisinde gelmezsem fotoğraflarımı her yerde paylaşın ve emniyete haber verin' demiş. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Her yere baktık. Polisler her yeri arıyor hiçbir şekilde bir sonuç yok. Çok mutsuzuz ne yapacağımızı şu an hiç bilmiyoruz. Bekliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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