Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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