Reyhanlı'da Park Halindeki Araç Yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halinde olan otomobil, alevler içinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, alev topuna döndü. Alevler içinde yanan otomobili gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil, kullanılamaz hale geldi. - HATAY