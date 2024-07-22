Reyhanlı\'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Reyhanlı ilçesi Müşrefe Mahallesi'nde park halindeki FORD marka otomobilde yangın çıktı. Otomobilde çıkan yangını gören araç sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu. - HATAY