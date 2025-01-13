Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı - Son Dakika
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Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı

Reyhanlı Saldırısının Faili Yakalandı

MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.

13.01.2025 13:04
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini belirledi. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, 2018 yılındaki saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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