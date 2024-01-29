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Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada

İstanbul'da lüks rezidanslara girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadından 2'si başka bir binada hırsızlık yaparken yakalanarak polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin suç ortaklarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2\'si yakalandı: O anlar kamerada
29.01.2024 - 23:31,
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Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da lüks rezidanslara girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadından 2'si başka bir binada hırsızlık yaparken yakalanarak polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Doktor A.E.'nin evine giren kadın hırsızlar, 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı. Aynı bina içinde hırsızlar, öğretmen S.A.'nın da yaşadığı daireye girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını da alarak kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 3 kadın şüphelinin, apartman içinde dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştıkları görüldü. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederken aynı bölgede başka bir binaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yapılan incelemede yakalananların aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Ayşe Ç.'nin daha önceden 29 suç kaydı olduğu, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Ç.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 19 Ekim 2023 tarihinde mağdur N.K.'nin evinden yapılan 640 bin liralık hırsızlık olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız tutuklandı. Şüphelilerin suç ortaklarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Rezidanslara girerek hırsızlık yapan 3 kadından 2'si yakalandı: O anlar kamerada - Son Dakika


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