Rize'de 5 Yaşındaki Çocuk Köpeğin Saldırısına Uğradı

16.08.2025 12:46
Rize'de bir çocuk, başıboş sokak köpeği tarafından yaralandı. Baba, yetkililerden önlem istedi.

Rize'de 5 yaşındaki bir çocuk babasının yanında başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Olay, geçtiğimiz gün 21.40'ta Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışan babasına eşlik etmek için yanında bulunan 5 yaşındaki Yener Topçu, sokak ortasında başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Boynu dahil vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan minik Yener babasının kendisini çekerek bağırmasıyla köpeğin saldırısından kurtuldu.

Olay anını anlatan baba Emrah Topçu köpeğin koşarak geldiğini ve minik Yener'i bir anda baldırından ısırdığını dile getirerek "Gittik, binanın çöplerini aldık. Ondan sonra çocuğumla beraber gidiyorduk. Konteynerin yanına boşaltmaya. Yanımda duruyordu çocuğum; ben çöpleri boşaltıyordum. Baktım bir anda köpek koşmaya başladı çocuğun üstüne. Baldırından kaptı önce. Köpeğe vurunca çocuk sürüklendi. Sürüklenince döndüm, çocuğun yanına yani dönmezsem tam ağzını açmıştı. Boyun kısmından tutup parçalayacaktı çocuğu. Ondan sonra anlamadık ne olduğunu, hastaneye gittik hastanede müdahalede bulundular" dedi.

Saldırıdan sonra minik Yener'de travma oluştuğunu ifade eden baba Topçu, "Çocuğun durumu travmatik. Şu anda psikolojik olarak sorun var. Sadece yaşadığı olaydan dolayı korkuyor. Geçtiğimiz gün yaşandı, sabaha kadar 'ben rüyamı görüyorum, bu gerçek mi ya da bana ne oldu' gibi sorular soruyor. Sıçrıyor, uyuyamıyor. Zaten bacağı da şişti yaralandı. Buradan sadece yetkililere şunu söylemek istiyorum, bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının çocuğuna da gelebilir. Bugün benim çocuğum bu olayı atlattı" ifadelerini kullandı.

Sokak köpekleri için bir çare bulunması gerektiğini hatırlatan Topçu, "Belki ben yanında olmasaydım daha kötü şeyler, daha kötü senaryolar yaşanabilirdi. Tabi ki o da Allah'ın yarattığı bir hayvan. Öldürelim, vuralım gibi herhangi bir şey söz konusu değil ama yetkililerin bu konuda önlem almasını önem ve rica ediyorum. Gerçekten bugün başımıza gelen yarın daha kötü felaketler olur. İlla birinin ölmesi mi lazım müdahil olmak için" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

