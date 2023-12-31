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Rize'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen maalesef kişi kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

Rize\'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 21:38,
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Maltepe köyünde Murat Eyüboğlu'nun (38) kestiği ağaç üzerine devrildi. Eyüboğlu'nun ağacın altında kaldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüboğlu'nu ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eyüboğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
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