Rize\'de akademisyen Gülçin Bilgin Turna\'nın cenazesi

Rize'de yaşadığı binanın 10. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden RTEÜ'lü akademisyen son yolculuğuna uğurlandı.

Rize Merkez Fener Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) görev yapan akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), oturduğu binanın 10'uncu katından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden akademisyen bugün Rize Merkez Sahil Camii'nde ikindi namazının hemen ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Rize İl Müftüsü Naci Çakmak, çok sayıda akademisyen, üniversite çalışanları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Turna cenaze namazının ardından merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - RİZE