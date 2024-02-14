Rize'de Araç Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de Araç Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize\'de Araç Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yol kenarındaki yamaca ve ağaca çarpan araç hurdaya döndü. Araçtan fırlayan 75 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de meydana gelen kazada yol kenarındaki yamaca ve ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, araçtan fırlayan 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde Yaşar Çakar'ın (53) kullandığı ABH 301 plakalı araç, yol kenarındaki yamaca ve ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Çakar, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakar'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Adli Tıp, Acil Durum, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Araç Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:00:08. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Araç Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement