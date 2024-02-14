Rize\'de Araç Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Continental, elektrikli araçlara geçişte rekabetçi olmak için 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak

Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7 bin 150 kişinin işine son verecek. İşten çıkarmaların bin 750'i AR-GE alanında, 5 bin 400'ü ise idari görevlerde gerçekleşecek.