Rize'de binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Rize'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Rize\'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Rahmi Şamlıoğlu'na ait 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.

09.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:43
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Rize'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.

Yangın, Ardeşen İlçesi Akkaya köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Şamlıoğlu'na ait 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenler durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.

Kaynak: İHA

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