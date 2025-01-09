Rize'de Cinayet: Zanlı Şeker Krizine Bağladı

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Rize'de 2 PTT görevlisini öldüren zanlı işlediği cinayetleri 'şeker krizi'ne bağladı

RİZE - Rize'de PTT binasında önceki gün meydana gelen olayda 2 kişiyi silahla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Rize'de merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü binasında önceki gün 17.03 sularında meydana gelen olayda babasına ait banka kartını kendisine teslim edilmemesine sinirlenerek PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı öldüren şahıs dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Hakan Kocaman'ın ifadesinde "Yaklaşık 3-4 yıldır şeker hastasıyım. Ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Şeker hastalığı nedeniyle büyük ihtimalle krize girdim korkup silahımı çıkardım kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığı ve babamın üzerimdeki etkisidir" dedi.

Öte yandan zanlının daha önce silahla adam yaralama suçundan tutuklandığı, denetimli serbestlik ile serbest kaldığı ve ayrıca sicilinde darp, silah taşıma gibi suçlarında bulunduğu öğrenildi.