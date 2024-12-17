Rize\'de Dereye Düşen Kedi, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Rize'de dereye düşen kedi, sığındığı taşın üzerinden itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olay, Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Dereye düşmüş ve kendisini bir taşın üzerinde muhafaza etmeye çalışan bir kedi fark edildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlarla dere yatağına inerek mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. Kedi, Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. - RİZE