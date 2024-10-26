Rize\'de Heyelan Riskine Tahliye

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Rize'de heyelan riski nedeniyle 5 kişilik ailenin yaşadığı ev ekipler tarafından tahliye edilirken, evdeki yaşlı hasta sedye ile taşındı.

Rize'de günlerdir süren şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etiketlemeye devam devam ediyor. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Hoşdere köyünde heyelan riski gerekçesiyle 1 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Konutta ikamet eden, aralarında yaşlı ve yürümekte zorluk çeken bir kişinin de bulunduğu 5 kişilik aile, AFAD koordinasyonunda Jandarma, JAK ve AKUT ekiplerince hızlı ve güvenli bir şekilde evden çıkartıldı.

Rize Valiliği: "Toplamda 16 ev tahliye edildi"

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde toplamda 16 evin tahliye edildiği belirtilerek, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına istinaden il genelinde tüm önlemler alınmış, Rize AFAD, koordinasyonunda Rize İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdare, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekiplerimiz teyakkuzda beklemektedir. Son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 mm üzeri yağmur yağmış olup yağışlar belli rakımlar üzerinde kar yağışı olarak görülmüştür. İlimiz genelinde can kaybı yaşanmamış olup, riskli olarak değerlendirilen 16 konut tahliye edilmiştir. Meydana gelen tüm afetlerle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Riskli bölgelerden uzak durun uyarısı

Rize'de metre kareye 100 kilogramın üzerinde yağmur düştüğü ifade edilerek vatandaşların riskli bölgelerden uzak durması gerektiği hatırlatıldığı açıklamada, "Riskli bölgelerden uzak durun. Eğimli ve yumuşak zeminli bölgelerde toprak kayması riski artmıştır. Bu tür bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli alanlara geçmeleri önemlidir. Toprak kayması ve yüksek kesimlerde çığ riski bulunan güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları olabilir. Alternatif yolları kullanmanız ve yetkililerin duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kullanabilirsiniz. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip ediniz. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi riskine karşı da tedbirli olunması ve yetkililerin uyarılarına uyulması önemlidir" ifadelerine yer verildi. - RİZE