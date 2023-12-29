Rize\'de kaçak silah imalathanesine baskın: 3 kişi gözaltına alındı

Rize'de Jandarma ekipleri tarafından kaçak silah imalathanesine baskın gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Pazar ve Fındıklı ilçelerinde kaçak silah imalathanesine basın düzenlendi. Operasyonda 3 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişek kemeri, 24 adet av tüfeği fişeği, 1 adet elektrikli sabit matkap, 1 adet metal seyyar mengene, 1 adet elektrikli taşlama makinesi, 345 adet tabanca fişeği, 4 adet 9 milimetre tabanca fişeği kovanı, 1 adet tabanca gövdesi, 1 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 1 adet yarı mamul üst kapak, 1 adet namlu, 2 adet şarjör, 11 adet tabanca kabza kapağı, 65 adet çeşitli ebatlarda yay, 50 adet irca mili, 213 adet tabanca yapımında kullanılır araç, gereç ve ara mamul, 400 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 90 adet esrar sarma çarşafı, ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - RİZE