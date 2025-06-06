Rize'de Kaçan Kurbanlık Boğa Sahibinden Kaçtı - Son Dakika
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Rize'de Kaçan Kurbanlık Boğa Sahibinden Kaçtı

Rize\'de Kaçan Kurbanlık Boğa Sahibinden Kaçtı
06.06.2025 22:05
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir boğa, sahiplerinden kaçıp çay tarım arazisine girerek onları peşine taktı. Boğa, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sakinleştirilerek kontrol altına alındı ve sahipleri tarafından kurban edildi.

Rize'de kaçan kurbanlık sahiplerini peşinden koşturdu

RİZE - Rize'de çay tarım arazisine kaçan kurbanlık sahiplerini peşinde koşturdu.

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü'nde sahiplerinden kurtulmayı başaran boğa kaçmaya başladı. Çay tarım arazisine giren boğanın sahiplerini kara yoluna çıkmaması için mücadele etti. Bahçenin içerisinde kontrol altına almaya çalıştıkları boğayı zapt etmekte zorlanan sahipleri Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen ekipler sahiplerini 1 kilometre koşturan boğayı sakinleştirici iğne atarak zapt etti. Sakinleşen boğa sonrasında sahipleri tarafından kesilerek Kurban ibadeti yerine getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Kaçan Kurbanlık Boğa Sahibinden Kaçtı - Son Dakika

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