Rize'de kaçan kurbanlık sahiplerini peşinden koşturdu
RİZE - Rize'de çay tarım arazisine kaçan kurbanlık sahiplerini peşinde koşturdu.
Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü'nde sahiplerinden kurtulmayı başaran boğa kaçmaya başladı. Çay tarım arazisine giren boğanın sahiplerini kara yoluna çıkmaması için mücadele etti. Bahçenin içerisinde kontrol altına almaya çalıştıkları boğayı zapt etmekte zorlanan sahipleri Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen ekipler sahiplerini 1 kilometre koşturan boğayı sakinleştirici iğne atarak zapt etti. Sakinleşen boğa sonrasında sahipleri tarafından kesilerek Kurban ibadeti yerine getirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'de Kaçan Kurbanlık Boğa Sahibinden Kaçtı - Son Dakika
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