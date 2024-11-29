Rize\'de Kadına Sokak Köpeği Saldırısı

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Rize'de kaldırımda yürüyen kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın yol kenarında başı boş gezinen 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışırken trafiğin vızır vızır aktığı yola kadar inen kadın ne yapacağını şaşırdı. Dengesini kaybederek yola düşen kadını gören çevredekiler köpeklere bağırmaya başladı. Sesten korkan köpekler kaçarak uzaklaşırken sürücülerin müdahalesi ile kurtulan kadın yara almadan kurtuldu. O anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - RİZE