Rize\'de Kamyonet Direğe Çarptı: 2 Yaralı

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Rize'nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı, 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Mücavir mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Artvin istikametine giden H.B. idaresindeki 55 AH 05 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan H.B. ve beraberindeki M.Ö. olay yerine gelen 112 Acil sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE