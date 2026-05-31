Rize'de Kaza: 4 Yaralı
Rize'de Kaza: 4 Yaralı

31.05.2026 20:45
Rize'de otomobil bariyerlere çarpıp takla atarak durdu. 4 kişi yaralandı.

Rize'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla atarak sürüklendi. 4 kişinin yaralandığı kazada araç, yolun diğer tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza Rize'nin Pazar ilçesinde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen ve Artvin istikametine giden E.A. idaresindeki 34 TL 9903 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Hunarsı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü E.A. ile birlikte araçta bulunan C.K., A.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Rize, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
