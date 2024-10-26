Rize\'de Kontrolden Çıkan Araç Sosyal Tesislere Daldı

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Rize'de kontrolden çıkarak belediyeye ait sosyal tesislere dalan otomobilin öncesinde başka bir araçla çarpıştığı için kontrolden çıktığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Olay, Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi, Atatürk Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Rize Belediyesi sosyal tesislerinde meydana gelmiş, 53 DA 700 plakalı aracın sürücüsü kontrolünü kaybederek Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri'nin camından içeri dalmıştı.

Aracın nasıl kontrolden çıktığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Atatürk Caddesi üzerinden Trabzon istikametinden Artvin istikametine giden sürücü, yolun sağında 2. sıra park halindeki aracın bir anda yola çıkmasıyla ilk önce yavaşladı. Beyaz otomobilinde yavaşladığını gören sürücü bu kez yol hakkı kendisinde olduğu için ilerlemek istedi. Ancak yola çıkmaya hazırlanan beyaz otomobil de durmaktan vazgeçince 53 DA 700 plakalı araca sağ ön kısmından çarptı. O sırada kontrolden çıkan otomobil Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri'nin camından içeriye girdi. İçerisinde müşterilerin de olduğu sosyal tesislerin çerçevesini kıran araç bina içerisindeki kolana çarparak durabildi. - RİZE