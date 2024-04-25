Rize\'de lüks otomobil çift kabin araca çarptı, 1 kişi yaralandı

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Rize'de lüks otomobil yol kenarında arıza yapan çift kabin araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolu Hamidiye mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine gitmekte olan Burak Çolak'ın 53 ABT 875 plakalı Mitsubishi markalı çift kabin aracı seyir halindeyken arızalandı. Yol kenarında aracını park eden Çolak, aracının başında beklemeye başladı. 34 HZH 930 plakalı Audi marka aracın sürücüsü M.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çift kabin araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta maddi hasar oluştu. Audi marka aracın içerisinde bulunan yabancı uyruklu hamile kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahalesini yapmasının ardından Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. - RİZE