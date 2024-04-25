Rize'de lüks otomobil çift kabin araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de lüks otomobil çift kabin araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Rize\'de lüks otomobil çift kabin araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde, lüks bir otomobil yol kenarında arıza yapan çift kabin araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle iki araçta maddi hasar oluşurken, içerisinde bulunan yabancı uyruklu hamile kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi.

25.04.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de lüks otomobil yol kenarında arıza yapan çift kabin araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolu Hamidiye mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Hopa istikametine gitmekte olan Burak Çolak'ın 53 ABT 875 plakalı Mitsubishi markalı çift kabin aracı seyir halindeyken arızalandı. Yol kenarında aracını park eden Çolak, aracının başında beklemeye başladı. 34 HZH 930 plakalı Audi marka aracın sürücüsü M.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çift kabin araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta maddi hasar oluştu. Audi marka aracın içerisinde bulunan yabancı uyruklu hamile kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahalesini yapmasının ardından Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de lüks otomobil çift kabin araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 100’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 100'den fazla gözaltı var
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 20:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de lüks otomobil çift kabin araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement