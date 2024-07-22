Rize'de park halindeki ambulansı çalan şahıs Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de park halindeki ambulansı çalan şahıs Trabzon'da yakalandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde park halinde olan ambulansı çalan şahıs, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ambulansın fındık bahçesine bırakılan şahıs hakkında Rize İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

22.07.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde park halinde olan ambulansı kaçıran şahıs Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Çayeli ilçesinde E.İ. isimli şahıs ambulans kapısının açık ve anahtarının da üzerinde olduğunu fark edince ambulansı çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayeli İshahoğlu Devlet Hastanesi görevlilerine bir ambulansın hasta sevki olmamasına rağmen onaylanmamış yol güzergahında seyir halinde olduğunu bildirdi. Görevliler, ambulansı kontrol etmeye gittiklerinde ambulansın park edildiği yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine yol izleme ile ambulansın Trabzon'a doğru seyir halinde olduğu belirlendi. Görevliler durumu hemen polis ekiplerini bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucu ambulans, yaklaşık 150 km mesafedeki Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı. Bunun üzerine ambulansı kaçıran şahıs ambulansı fındık bahçesine bırakıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan şahsı yakaladı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kişiler hakkında idari soruşturma başlattı. - RİZE

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Beşikdüzü, Trabzon, Çayeli, Rize, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de park halindeki ambulansı çalan şahıs Trabzon'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:20:04. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de park halindeki ambulansı çalan şahıs Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement