Rize'de park halindeki ambulansı çalan şahıs Trabzon'da yakalandı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde park halinde olan ambulansı kaçıran şahıs Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Çayeli ilçesinde E.İ. isimli şahıs ambulans kapısının açık ve anahtarının da üzerinde olduğunu fark edince ambulansı çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, Çayeli İshahoğlu Devlet Hastanesi görevlilerine bir ambulansın hasta sevki olmamasına rağmen onaylanmamış yol güzergahında seyir halinde olduğunu bildirdi. Görevliler, ambulansı kontrol etmeye gittiklerinde ambulansın park edildiği yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine yol izleme ile ambulansın Trabzon'a doğru seyir halinde olduğu belirlendi. Görevliler durumu hemen polis ekiplerini bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucu ambulans, yaklaşık 150 km mesafedeki Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde durdurulmaya çalışıldı. Bunun üzerine ambulansı kaçıran şahıs ambulansı fındık bahçesine bırakıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan şahsı yakaladı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili kişiler hakkında idari soruşturma başlattı. - RİZE