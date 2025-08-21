Rize'de Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Fındıkı içesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - RİZE