Rize\'de Uçuruma Giden Araçtan Fırlayan Sürücü Yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma giderken ağaçlara takılarak duran araçtan fırlayan sürücüsü yaralandı.

Olay, Çataklıhoca Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 53 DF 322 plakalı araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan ormanlık araziye girdi. Takla atan otomobil araçlara takılarak durabilirken sürücü İbrahim K. araçtan fırlayarak dere yatağına düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesiyle araçta bulunan yaralı vatandaş kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedye ile yola taşınan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.K. daha sonra hastaneye sevk edildi. - RİZE