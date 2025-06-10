Rize\'deki Kaza Arı Panikinden

Rize'de geçtiğimiz gün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada arabanın içeriye giren arı nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza önceki gün saat 17.00 sıralarında Rize'nin Çayeli ilçesi Büyüktaşhane Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı için gittikleri memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesinden Rize'ye dönmek üzere yola çıkan H.A. idaresindeki hafif ticari araç, refüje çarpıp yan döndü. Kazada aracın arka koltuğunda bulunan Muhammet Aşçi (13) ve ablası Ayşe Aşçi (20) olay yerinde hayatını kaybederken, yine arka koltukta bulunan bir diğer kardeşleri S.A. ile şoför baba H.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan anne M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın içerisine giren arıdan kaynaklı panik kazaya neden olmuş

Abla kardeşin hayatını kaybettiği kazaya karışan H.A. kontrolündeki hafif ticari aracın içerisine Çayeli ilçesinde seyir halindeyken arı girdiği, arka koltukta oturan çocukların arı nedeniyle panik yaptığı ve baba H.A.'nın bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiği öne sürüldü. Kardeşler Muhammet Aşçi ve ablası Ayşe Aşçi'nin cenazeleri dün Rize Adli Tıp Merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Pamukçular köyüne getirilen abla kardeşin cenazeleri dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - RİZE