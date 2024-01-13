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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde bulunan ve restorasyonu henüz yeni tamamlanan tarihi Aranaş Camii yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde başladı. Yıldırım düşmesi sonucu başladığı düşünülen yangında caminin iç mekanının büyük bir kısmı ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyüdü. 1885 yılında inşa edildiği bilinen ve restorasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan cami, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. - RİZE
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'deki Tarihi Aranaş Camii Yangın Sonucu Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika